Report risultato goal dell’AFCON 2025

Il report sull’AFCON 2025 evidenzia i risultati e i goal della competizione, con particolare attenzione alle prestazioni delle squadre e dei giocatori più rilevanti. Recentemente, Gael Kakuta ha segnato una doppietta nella vittoria della Repubblica Democratica del Congo agli ottavi di finale, confermando il suo ruolo di protagonista nel torneo. Questi dati offrono uno sguardo chiaro e obiettivo sull’andamento della manifestazione fino a questo punto.

L'ex ala del Chelsea Gael Kakuta ha segnato una doppietta durante la vittoria della Repubblica Democratica del Congo verso gli ottavi di finale della Coppa d'Africa. La Tanzania e la Tunisia si sono assicurate gli ultimi due posti disponibili negli ottavi di finale martedì, con il Botswana condannato all'eliminazione prima del calcio d'inizio. E Kakuta – che ha firmato per il Chelsea da adolescente nel 2009 ma ora gioca in Turchia – ha rubato la scena con un gol in ogni tempo e un assist. Il primo goal della COPPA D'AFRICA Lo ha segnato BRAHIM DIAZ. Il talento del Real Madrid, che ha giocato anche nel Milan, è nato a Malaga in Spagna ma sta giocando la Coppa d'Africa con i padroni di casa del Marocco e ha sbloccato il risultato contro l

