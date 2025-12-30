Replica La Promessa in streaming puntata 30 dicembre 2025 | Video Mediaset

Oggi, martedì 30 dicembre 2025, torna in streaming su Mediaset una nuova puntata di La Promessa. La soap spagnola prosegue con le vicende di Alonso e Leocadia, offrendo nuovi sviluppi e colpi di scena. Segui l’episodio per scoprire come i rapporti tra i personaggi si evolvono, con un’attenzione particolare alle tensioni e alle scelte che influenzeranno il loro futuro.

Nuovo appuntamento oggi – martedì 30 dicembre 2025 – con la soap spagnola La Promessa. Nella puntata odierna Alonso si fida ciecamente degli sforzi di Leocadia, senza immaginare le dure richieste che lei gli farà. Ramona è convinta che la scomparsa del dottor Gamarra sia legata alla morte di Jana. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio trasmesso da Rete 4 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui.

