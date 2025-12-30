renzo rubino annuncia il concerto di capodanno da casa sua

Renzo Rubino comunica un concerto di Capodanno in forma acustica, previsto per martedì 31 dicembre alle ore 23:15 a Locorotondo. L'evento si svolgerà presso la sua residenza, offrendo un momento musicale intimo e riservato. Una proposta semplice e autentica, rivolta a chi desidera trascorrere la fine dell’anno ascoltando musica dal vivo in un’atmosfera familiare.

Renzo Rubino annuncia a sorpresa uno speciale set acustico in programma martedì 31 dicembre alle ore 23:15 a Locorotondo. Un Capodanno diverso, intimo, fuori dagli schemi: per salutare l’arrivo del nuovo anno, Renzo Rubino annuncia a sorpresa Renzo Rubino e gli altri, uno speciale set acustico in programma martedì 31 dicembre alle ore 23:15 a Locorotondo. Un controconcerto pensato come un gesto semplice e autentico, dedicato alla comunità e ai cittadini, per aprire il 2026 nel segno della musica e della condivisione. La location sarà speciale quanto simbolica: il balcone di casa dell’artista, affacciato sul caratteristico lungomare di Locorotondo. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

