Renzi fa più ridere di Zalone nella realtà

L'ex premier Matteo Renzi, in un tentativo di attirare l'attenzione, ha commentato che i meloniani sarebbero più interessati al film «Buen Camino» piuttosto che alle questioni sul taglio delle tasse. La sua affermazione ha suscitato reazioni e discussioni, evidenziando ancora una volta come la politica italiana spesso si intrecci con momenti di cronaca e umorismo.

L'ex premier, alla disperata ricerca di visibilità, accusa i meloniani di pensare al film «Buen Camino» anziché al taglio delle tasse. Piccolo dettaglio: nessun esponente di Fdi ha parlato della pellicola. L'unico a farlo è stato Renzemolino, e ci fa scompisciare. Dura vita quella del Renzemolino, prezzemolino al sapor di Matteo Renzi. Voi mettetevi nei panni del leader di Italia (quasi) viva: è il 29 dicembre e tocca anche oggi trovare un modo per finire sui giornali. Che fare? Nonna Maria che compie 106 anni ce la siamo già giocata per Natale, il dibattito sulla manovra langue, le polemiche sul ceto medio non si confanno al post panettone, figuriamoci quelle sul campo largo o larghetto.

