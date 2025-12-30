Renato Zero torna dal vivo | il tour L’Orazero passa anche da Bologna

30 dic 2025

A poco più di un anno dalla sua ultima avventura live, Renato Zero riabbraccerà il suo pubblico dal vivo con L’Orazero in tour. La nuova tournée, prodotta da Tattica, lo porterà sui palchi delle principali città italiane, a partire da gennaio 2026 con 23 date annunciate in giro per il Paese, fino. 🔗 Leggi su Bolognatoday.itImmagine generica

