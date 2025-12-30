Reintrodotti dalla Consulta i rincari per le Autostrade Balzello in arrivo da gennaio

La Consulta ha confermato che gli aumenti dei pedaggi autostradali continueranno nel 2026, respingendo la richiesta di blocco avanzata dalla Lega. La decisione sottolinea che interrompere gli aumenti avrebbe implicazioni sulla libertà di impresa. Di conseguenza, dal gennaio 2026 sono previsti nuovi rincari sui costi di percorrenza autostradale.

Alla fine gli aumenti dei pedaggi autostradali scatteranno anche nel 2026. E la battaglia della Lega per congelare gli aumenti finisce fuori strada alla luce della decisione della Consulta secondo cui un'eventuale stop agli adeguamenti «avrebbe leso la libertà d'impresa». «La sentenza contraria della Corte Costituzionale ha vanificato lo sforzo del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e dello stesso governo di congelare le tariffe fino a definizione dei nuovi Pef regolatori», afferma una nota del Mit annunciando che l'adeguamento quindi ci sarà a partire da subito e sarà dell'1,5%.

