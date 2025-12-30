Regione sbloccati quasi diciannove milioni di euro con il fondo Più artigianato
Nel 2025, l’artigianato siciliano ha registrato risultati positivi, grazie allo sblocco di circa 19 milioni di euro dal fondo regionale
Si chiude con numeri estremamente positivi il 2025 per l’artigianato siciliano. Dal fondo regionale “Più Artigianato”, gestito da Crias, sono stati sbloccati quasi 19 milioni di euro grazie alla delibera di circa 900 pratiche da parte del Comitato tecnico regionale, presieduto dal presidente. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
