Regione sbloccati quasi diciannove milioni di euro con il fondo Più artigianato

Da messinatoday.it 30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2025, l’artigianato siciliano ha registrato risultati positivi, grazie allo sblocco di circa 19 milioni di euro dal fondo regionale

Si chiude con numeri estremamente positivi il 2025 per l’artigianato siciliano. Dal fondo regionale “Più Artigianato”, gestito da Crias, sono stati sbloccati quasi 19 milioni di euro grazie alla delibera di circa 900 pratiche da parte del Comitato tecnico regionale, presieduto dal presidente. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

regione sbloccati quasi diciannove milioni di euro con il fondo pi249 artigianato

© Messinatoday.it - Regione, sbloccati quasi diciannove milioni di euro con il fondo "Più artigianato"

Leggi anche: Fondi di coesione europei, sbloccati dalla Regione ottanta milioni di euro

Leggi anche: UniBg, dal Fondo per la Scienza quasi 3 milioni di euro per due progetti di ricerca

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Lingua blu, la Regione sblocca indennizzi per quasi 26 milioni - Via libera alle direttive per la concessione degli indennizzi, per un totale di quasi 26 milioni, dovuti alla diffusione della Lingua blu nel 2024, approvate dalla Giunta su proposta dell'assessore ... ansa.it

Regione, sbloccati 150 milioni. E dall'ex Provincia: fondi alle scuole - Che ottiene un importante risultato nel recupero dei disavanzo: una rata da 70 milioni non va più pagata. ilmattino.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.