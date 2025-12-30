Regione riferisca sulla presenza di cinghiali in aree urbane nel Parmense

Da parmatoday.it 30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Giunta dell’Emilia-Romagna è invitata a fornire aggiornamenti sulla presenza di cinghiali nelle aree urbane del Parmense. Si richiedono informazioni sulle segnalazioni ricevute, sui risarcimenti eventualmente erogati e sulle misure adottate per il contenimento e la prevenzione della Peste suina africana. Questo contributo mira a garantire una corretta informazione e a monitorare la situazione in modo tempestivo e trasparente.

La Giunta dell'Emilia-Romagna riferisca in merito alla presenza di cinghiali nel Parmense, con particolare riferimento alle segnalazioni in ambito urbano, ai dati relativi ai risarcimenti e alle misure operative di contenimento e prevenzione della Peste suina africana (Psa). Lo chiede Fratelli. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

regione riferisca sulla presenza di cinghiali in aree urbane nel parmense

© Parmatoday.it - "Regione riferisca sulla presenza di cinghiali in aree urbane nel Parmense"

Leggi anche: Presenza dei lupi nelle aree urbane e periurbane, il Comune potenzia la campagna informativa

Leggi anche: Filca-Cisl: "Modificare il Testo Unico e la normativa sulla rigenerazione per favorire la riqualificazione delle aree urbane"

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

regione riferisca presenza cinghiali"Regione riferisca sulla presenza di cinghiali in aree urbane nel Parmense" - Lo chiede Fratelli d'Italia con un'interrogazione a prima firma Priamo Bocchi sottoscritta anche da Giancarlo Tagliaferri ... parmatoday.it

Regione condannata: incidente col cinghiale, automobilista risarcito - Follo (La Spezia), 12 giugno 2025 – “L’attraversamento del cinghiale avrebbe potuto e dovuto essere più efficacemente impedito mediante l’installazione di un guardrail che avrebbe costituito una ... lanazione.it

Rieti, in prefettura summit sulle problematiche connesse con la presenza dei cinghiali - Presieduta dal prefetto Giuseppina Reggiani, si è tenuta oggi, 18 dicembre, in prefettura, una riunione per fare il punto della situazione rispetto agli impegni assunti nel precedente incontro ... ilmessaggero.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.