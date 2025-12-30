Regione riferisca sulla presenza di cinghiali in aree urbane nel Parmense

La Giunta dell’Emilia-Romagna è invitata a fornire aggiornamenti sulla presenza di cinghiali nelle aree urbane del Parmense. Si richiedono informazioni sulle segnalazioni ricevute, sui risarcimenti eventualmente erogati e sulle misure adottate per il contenimento e la prevenzione della Peste suina africana. Questo contributo mira a garantire una corretta informazione e a monitorare la situazione in modo tempestivo e trasparente.

Regione condannata: incidente col cinghiale, automobilista risarcito - Follo (La Spezia), 12 giugno 2025 – “L’attraversamento del cinghiale avrebbe potuto e dovuto essere più efficacemente impedito mediante l’installazione di un guardrail che avrebbe costituito una ... lanazione.it

Rieti, in prefettura summit sulle problematiche connesse con la presenza dei cinghiali - Presieduta dal prefetto Giuseppina Reggiani, si è tenuta oggi, 18 dicembre, in prefettura, una riunione per fare il punto della situazione rispetto agli impegni assunti nel precedente incontro ... ilmessaggero.it

Il Tribunale del Riesame di Palermo ha confermato gli arresti domiciliari per Salvatore Cuffaro, ex presidente della Regione siciliana. Il provvedimento si riferisce all'inchiesta della procura di Palermo su un giro di mazzette per condizionare gli appalti in sanità x.com

