Regione gli auguri di fine anno del presidente Schifani | La Sicilia cresce vogliamo investire di più sul lavoro

Il presidente Schifani ha rivolto gli auguri di fine anno alla Sicilia, sottolineando la crescita della regione e l’impegno a rafforzare gli investimenti sul lavoro. In un messaggio rivolto alle famiglie, ai giovani e agli anziani, ha evidenziato la volontà di sostenere lo sviluppo e di promuovere opportunità per un futuro più stabile e prospero per tutti i cittadini siciliani.

“Cari siciliani, alla fine di quest’anno voglio rivolgermi alle famiglie, ai giovani in cerca di futuro, agli anziani che hanno costruito questa terra. A chi è preoccupato per il lavoro, per le bollette, per arrivare a fine mese. A chi, nonostante l’impegno, vive nell’incertezza. La Sicilia è. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Regione, gli auguri di fine anno del presidente Schifani: "La Sicilia cresce, vogliamo investire di più sul lavoro" Leggi anche: Auguri di fine anno, Schifani: "La Sicilia cresce, investiremo di più sul lavoro" Leggi anche: Gli auguri di Schifani per il nuovo anno: "Lavoro priorità assoluta, oltre due miliardi per crescita e occupazione" Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Gli auguri di fine anno dal capoluogo di regione · Video; Natale, gli auguri della Proietti: Anno intenso e impegnativo, ricco di lavoro vero e di scelte fatte con serietà; Comitato Regionale Lombardia, gli auguri di fine anno del Presidente Valentina Battistini; Natale tra pace e “tempo”: gli auguri di Bucci ai liguri e di Salis ai genovesi. Auguri di fine anno, Schifani: "La Sicilia cresce, investiremo di più sul lavoro" - Nel suo videomessaggio di fine anno, il presidente della Regione siciliana Renato Schifani ha rivolto gli auguri ai ... agrigentonotizie.it

Il Presidente Schifani incontra i giornalisti per gli auguri di fine anno - Il Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha incontrato ieri, nella sala "Maria Mattarella" di Palazzo d'Orleans a Palermo, i giornalisti ... 98zero.com

Gli auguri di Schifani ai siciliani per il 2026: «La nostra regione ha bisogno di dialogo, la politica dia l'esempio» - «La nostra Regione è cresciuta in questi anni, ma non tutti ne hanno beneficiato. lasicilia.it

Quotidiano di Sicilia. . +++ "La Sicilia è in crescità": gli auguri del Presidente Schifani nella conferenza di fine anno con i giornalisti +++ Servizio e pezzo di Mauro Seminara https://qds.it/regione-presidente-renato-schifani-rimpasto-referendum-governo-finan - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.