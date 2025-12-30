Regione fondi ai comuni montani per le strade Due sono quelli della provincia di Frosinone

La Regione Lazio ha assegnato fondi ai comuni montani, includendo due nella provincia di Frosinone, tramite il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT) e l’avviso pubblico “Elios”. Questi interventi mirano al miglioramento delle infrastrutture stradali e all’efficientamento energetico, contribuendo allo sviluppo sostenibile delle aree montane. La misura sostiene i piccoli comuni nel potenziamento dei servizi e nella valorizzazione del territorio.

La Regione Lazio, grazie alla programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT) e all'approvazione dell'avviso pubblico "Elios" per l'efficientamento luminoso e interventi sulle opere stradali, ha concesso i contributi a sedici Comuni montani.Oltre 4,6 Mln di.

