Regione Campania Martusciello | Fico si liberi da ricatti di liste minori
Martusciello si rivolge a Fico, invitandolo a mantenere indipendenza e fermezza di fronte ai ricatti delle liste minori. In una dichiarazione, sottolinea l’importanza di dimostrare carattere e lucidità nel resistere a pressioni politiche, assicurando che il sostegno sarà garantito a chi dimostrerà capacità di affrontare queste sfide. La posizione si inserisce nel contesto delle dinamiche politiche regionali e nazionali.
Tempo di lettura: < 1 minuto “Ritengo che Fico debba dimostrare se ha gli attributi o meno. Noi gli abbiamo detto che se avrà la lucidità di resistere ai ricatti che mettono in campo le liste minori, ci troverà sempre nel sostegno a provvedimenti che possono interessare i campani”. E’ quanto riferisce durante la conferenza stampa di fine anno Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia. “Non si è mai visto che due gruppi consiliari non partecipassero alle votazioni alla prima seduta al Consiglio regionale, una roba che non è mai accaduta nella storia della regione Campania”. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
