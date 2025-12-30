Refuso nel pagellone sportivo 2025 | il vero voto assegnato all’atletica

Cari lettori, vi informiamo che nel “pagellone dello sport italiano” pubblicato su Azzurra, la rivista di OA Sport, è stato riscontrato un refuso riguardante il voto assegnato all’atletica. Desideriamo precisare questa correzione per garantire un'informazione accurata e trasparente, mantenendo un tono sobrio e professionale. Restate con noi per aggiornamenti e dettagli sulla situazione.

