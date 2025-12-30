Refuso nel pagellone sportivo 2025 | il vero voto assegnato all’atletica
Cari lettori, vi informiamo che nel “pagellone dello sport italiano” pubblicato su Azzurra, la rivista di OA Sport, è stato riscontrato un refuso riguardante il voto assegnato all’atletica. Desideriamo precisare questa correzione per garantire un'informazione accurata e trasparente, mantenendo un tono sobrio e professionale. Restate con noi per aggiornamenti e dettagli sulla situazione.
Cari amici di OA Sport, ci sembra corretto informarvi della presenza di un refuso nel “pagellone dello sport italiano” presente su Azzurra, la rivista di OA Sport. Il voto assegnato all’atletica é erroneamente 6,5. Il giudizio reale é invece 9. Provvederemo a stretto giro ad apportare la correzione. Grazie per la comprensione. Federico Militello Direttore OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it
