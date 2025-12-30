Referendum Nordio | presumo e auspico si tenga prima di Pasqua

Il ministro Nordio ha dichiarato che si prevede di tenere il referendum sulla giustizia prima di Pasqua, ma al momento non è stata ancora fissata una data. L’obiettivo è evitare ritardi o contestazioni future, cercando di conciliare le diverse esigenze e garantire un percorso chiaro e responsabile. La decisione definitiva sarà presa in un momento successivo, in modo da assicurare un processo trasparente e condiviso.

Roma, 30 dic. (askanews) – “Per evitare che un domani ci possano essere delle contestazioni, e andiamo alle calende greche, per ora non abbiamo fissato la data” per il referendum sulla giustizia “e vediamo di conciliare le situazioni. Sicuramente bisognerà decidere prima o dopo, quindi presumo e auspico che sarà prima di Pasqua, nella seconda metà di marzo”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, parlando con i cronisti alla Camera. “Inutile dire che non abbiamo minimamente paura. Dal mio punto di vista avremo più tempo per spiegare le nostre ragioni. Resta però il problema tecnico che slittare dopo Pasqua produrrebbe anche una tensione magari politica che sarebbe il caso di evitare perché non vogliamo che venga snaturato il referendum, che si dica ‘Meloni sì-Meloni no’, come è stato fatto in precedenza”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Referendum: Nordio, 'auspico si tenga prima di Pasqua, nella seconda metà di marzo' Leggi anche: Nordio: referendum, prima metà di marzo Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Referendum, Nordio: presumo e auspico si tenga prima di Pasqua - (askanews) – “Per evitare che un domani ci possano essere delle contestazioni, e andiamo alle calende greche, per ora non abbiamo fissato la data” per il referendum sulla giustizia “e ve ... askanews.it Referendum: Nordio, 'auspico si tenga prima di Pasqua, nella seconda metà di marzo' - Sulla data del referendum "sicuramente bisognerà decidere prima o dopo, quindi presumo e auspico che sarà prima di Pasqua, nella seconda metà di marzo”. lagazzettadelmezzogiorno.it

Giustizia, referendum confermativo nel 2026: quando si potrebbe votare e cosa sappiamo - I tempi, dunque, sono elastici ma, come ribadito dal ministro della Giustizia Carlo Nordio ai microfoni di Sky TG24, il governo punta ad arrivare al voto "tra marzo e aprile 2026". tg24.sky.it

#500milafirme contro la riforma Nordio! Io ho gia firmato Fallo anche tu ! Hai tempo fino al 30 gennaio 2026. Qui https://firmereferendum.giustizia.it/referendum/open/dettaglio-open/5400034 - facebook.com facebook

#Schlein: No alla riforma #Nordio, raccogliamo le firme per il referendum #Giustizia x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.