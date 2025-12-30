Referendum | Nordio ' auspico si tenga prima di Pasqua nella seconda metà di marzo'

Il ministro Nordio ha espresso l’auspicio che il referendum si tenga nella seconda metà di marzo, preferibilmente prima di Pasqua. La decisione sulla data rimane ancora da definire e sarà presa nelle prossime settimane, considerando le esigenze di organizzazione e di calendario politico. La scelta della data rappresenta un passaggio importante nel percorso di consultazione popolare, che richiede attenzione e tempestività.

Roma, 30 dic (Adnkronos) - Sulla data del referendum "sicuramente bisognerà decidere prima o dopo, quindi presumo e auspico che sarà prima di Pasqua, nella seconda metà di marzo". Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio parlando con i cronisti alla Camera. "Inutile dire che non abbiamo minimamente paura. Dal mio punto di vista avremo più tempo per spiegare le nostre ragioni. Resta però il problema tecnico che slittare dopo Pasqua produrrebbe anche una tensione magari politica che sarebbe il caso di evitare, perché non vogliamo che venga snaturato il referendum, che si dica 'Meloni sì-Meloni no', come è stato fatto in precedenza", ha spiegato Nordio.

