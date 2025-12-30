Referendum | Libertà Eguale ' 12 gennaio a Firenze incontro Sinistra che vota sì'

Il 12 gennaio a Firenze si terrà un incontro organizzato da Libertà Eguale, con la partecipazione della sinistra che sostiene il sì al referendum. Dopo le discussioni sulla data, si concentreranno ora sui temi e sui contenuti che caratterizzeranno l'evento, volto a promuovere le ragioni del voto favorevole. Un appuntamento importante per approfondire le implicazioni e le motivazioni alla base della decisione referendaria.

Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "Dopo il possibile compromesso sulla data si riparte sui contenuti del referendum: Libertà Eguale a Firenze il 12 gennaio con la sinistra che vota Sì". Si legge in una nota di Libertà Eguale. "La notizia che si è evitato uno scontro sulla data dei referendum col probabile esito di una soluzione finale baricentrica tra le parti, ossia tra metà e fine marzo, è un'ottima novità per tutti coloro che vogliono privilegiare un voto di merito sulla separazione delle carriere a prescindere dalle posizioni dei partiti, valorizzando così la funzione propria dei referendum". "Per questa ragione confermiamo con l'associazione Libertà Eguale l'incontro del 12 gennaio a Firenze con "La sinistra che vota sì” con Bucciarelli, Concia Della Vedova, Fusaro, Mancina, Morando, Petruccioli, Salvi, Costa e Petrelli. 🔗 Leggi su Iltempo.it

