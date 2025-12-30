Redditi bassi anziani e lavoro fragile | Serve un Patto per lo sviluppo

Nel contesto di un territorio che si impoverisce e invecchia, emergono sfide come redditi bassi, lavoro precario e una popolazione in diminuzione. È urgente adottare un Patto per lo sviluppo che favorisca opportunità sostenibili, rafforzi l’economia locale e migliori le condizioni di vita delle comunità. Solo attraverso strategie condivise si può affrontare efficacemente questa complessa realtà.

Un territorio che perde popolazione, si impoverisce e invecchia. A questo si aggiunge il problema dei redditi bassi, lavoro povero e occupazione fragile. Basti pensare che il 68,8% dei contribuenti dichiara meno di 26mila euro annui; oltre un quarto non arriva a 10mila euro. Ma il 2025 ha visto aggravarsi anche le difficoltà dell’industria manifatturiera, in particolare del comparto metalmeccanico, a cui si aggiunge la complessa vertenza Unicoop Etruria. La Cgil Perugia ha fatto il punto sulla situazione socio economica nel territorio della provincia. E’ stato il segretario generale Simone Pampanelli, affiancato dai membri della segreteria provinciale, a presentare la relazione 2025. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Redditi bassi, anziani e lavoro fragile: "Serve un Patto per lo sviluppo" Leggi anche: Marche, Matteo Ricci: “Dati economici negativi. Serve patto per lavoro e sviluppo e una ZES vera" Leggi anche: L’allarme: qui il lavoro è “povero“: "Redditi più bassi della media" Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Redditi bassi, anziani e lavoro fragile: Serve un Patto per lo sviluppo; Il patto tra generazioni è rotto tra giovani e anziani un solco che va dal reddito alla politica; Sempre più pensionati poveri in Friuli Venezia Giulia, sono oltre 70mila; Manovra 2026, cosa cambia per le pensioni: dalle minime ad aumento età dal 2027. Le novità. Redditi bassi, anziani e lavoro fragile: "Serve un Patto per lo sviluppo" - Simone Pampanelli (Cgil Perugia) tira le somme del 2025 e mette in agenda gli impegni per l’anno che verrà "La crisi che attraversa la nostra provincia, non può essere compresa senza partire dai dati ... msn.com

