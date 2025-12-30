Record di presenze negli stadi

La decisione della Lega Serie B di disputare le partite durante le festività, incluso il tradizionale Boxing Day, ha portato a un aumento delle presenze negli stadi. L’anticipo tra Modena e Monza, conclusosi con il risultato di 1-2, ha registrato un'affluenza significativa, confermando l'interesse dei tifosi per il campionato cadetto in questo periodo. Questa scelta mira a valorizzare il torneo e rafforzare il legame con il pubblico anche durante le festività natalizie.

La scelta della Lega della serie B di continuare a fare giocare la cadetteria durante le festività premia, il ‘ Boxing day ’ (tradizione nata nella Premier in Inghilterra) del giorno di Santo Stefano ha portato nell’anticipo, tra Modena e Monza (1-2), in Emilia 11.316 spettatori dei quali 637 ospiti. Ma è stato tutto il turno continuato nella giornata di sabato che ha visto il record stagionale della B con 128.500 spettatori per la diciottesima giornata, superando il primato stagionale precedente del primo turno di oltre duemila presenze. Va ricordato che a Catanzaro, dove è stato di scena e ha perso (2-0) il Cesena, gli spettatori erano oltre 11mila compresi 186 supporter dalla Romagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

