Recensione Amara Olly – Tutta vita sempre

Recensione Amara Olly – Tutta vita (sempre) Tutta vita (sempre) è un album che si presenta con un tono sobrio e autentico. Olly propone un pop emotivo e riflessivo, caratterizzato da un’atmosfera malinconica e testi diretti che trattano il tema dell’amore con sincerità. La sua musica si inserisce in un contesto di sonorità delicate e misurate, risultando una stessa conferma di stile e sensibilità.

Tutta vita (sempre) è un disco che non alza la voce, ma nemmeno la abbassa troppo. Olly continua a muoversi nel suo spazio naturale: pop emotivo, malinconia gentile, canzoni che parlano d'amore senza fare troppi giri di parole. Il problema — se così si può chiamare — è che l'album gioca quasi sempre in difesa. Le melodie funzionano, i testi arrivano, la produzione è curata. Ma raramente si ha la sensazione che Olly stia davvero rischiando qualcosa. C'è sincerità, questo va detto. E si sente soprattutto nei momenti più semplici, quando le canzoni sembrano scritte più per sfogarsi che per piacere.

