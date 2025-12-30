Re Carlo negli USA sarà la prima volta da quando Harry ha lasciato la famiglia

Re Carlo si prepara a visitare gli Stati Uniti, segnando il suo primo viaggio ufficiale nel paese dopo la partenza di Harry dalla famiglia reale. Sebbene non ci siano ancora conferme ufficiali, l'evento potrebbe rappresentare un momento importante per le relazioni tra il Regno Unito e gli Stati Uniti. La visita, se confermata, sarà un'occasione per rafforzare i legami diplomatici e istituzionali tra i due paesi.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.