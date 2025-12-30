Re Carlo negli USA sarà la prima volta da quando Harry ha lasciato la famiglia
Re Carlo si prepara a visitare gli Stati Uniti, segnando il suo primo viaggio ufficiale nel paese dopo la partenza di Harry dalla famiglia reale. Sebbene non ci siano ancora conferme ufficiali, l'evento potrebbe rappresentare un momento importante per le relazioni tra il Regno Unito e gli Stati Uniti. La visita, se confermata, sarà un'occasione per rafforzare i legami diplomatici e istituzionali tra i due paesi.
Non c’è ancora l’ufficialità, ma sembra che Re Carlo sia pronto a volare negli Stati Uniti d’America. Sarebbe il suo primo viaggio nel Nuovo Continente da quando è salito al trono, ma non solo: sarebbe anche la prima volta negli USA da quando il figlio Harry ha lasciato la famiglia reale, trasferendosi nella residenza di Moncecito, in California, con la moglie Meghan Markle e i figli Archie e Lilibet. Re Carlo si prepara a volare negli USA. “È ‘molto probabile’ che il Re e il Principe del Galles si rechino negli Stati Uniti il??prossimo anno in viaggi separati, nell’ambito di una ‘campagna di seduzione’ rivolta a Donald Trump”. 🔗 Leggi su Dilei.it
Re Carlo: "Le mie cure contro il cancro nel nuovo anno saranno ridotte" - Re Carlo III torna a rompere il tradizionale tabù sulle malattie dei reali britannici in un discorso registrato per Channel 4 che è andato in onda questa sera. tg24.sky.it
Trump a re Carlo: "Legame eterno Usa-Regno Unito". In arrivo investimenti miliardari - I dettagli verranno discussi oggi nell'incontro tra il primo ministro britannico Keir Starmer e il presidente degli Stati Uniti ... iltempo.it
Re Carlo: «Le mie cure contro il cancro potranno essere ridotte nel nuovo anno, una benedizione» - Re Carlo parlando in tv a Londra su Channel 4 ha condiviso per la prima volta da mesi un aggiornamento ... corriere.it
