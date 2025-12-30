Re Carlo e l’onorificenza… per la tata | il raro premio in arrivo nella famiglia reale

Re Carlo ha annunciato le onorificenze del 2026, tra cui un riconoscimento speciale per la tata di Buckingham Palace. La decisione riflette il suo apprezzamento per il ruolo fondamentale svolto nel tempo da questa figura nella vita della famiglia reale. Un gesto che evidenzia l’importanza delle persone che, silenziosamente, contribuiscono al benessere e alla stabilità della famiglia reale britannica.

(Adnkronos) – Onorificenza 'reale' per la tata di Buckingham Palace. Re Carlo ha infatti annunciato le onorificenze che verranno conferite nel 2026 e, secondo quanto riporta il Daily Express, ha voluto dedicare un premio speciale a una persona che ha svolto negli anni un ruolo fondamentale per la famiglia reale, e per la famiglia del . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: “Kate Middleton rabbrividisce”. Scoppia il caso nella Famiglia reale: “Carlo non la prende bene”

Leggi anche: “Cacciati, fuori”. Caos nella Famiglia reale, la mossa di William e Kate: interviene re Carlo

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

DUE CAIRESI INSIGNITI CON L'ONORIFICENZA DELL’ORDINE “AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA” Giovedì 18 dicembre, presso la Sala della Sibilla nel Complesso Monumentale del Priamar, il prefetto di Savona Carlo De Rogatis, alla presen - facebook.com facebook