Rayan accostato al Milan Cafù | Talento fantastico può essere valido per qualsiasi grande squadra italiana

Rayan, giovane attaccante del Vasco da Gama, è stato spesso accostato al Milan. Conosciuto per il suo talento, Cafù ha sottolineato che potrebbe essere un elemento valido per qualsiasi grande squadra italiana. Riconosciuto come uno dei migliori talenti brasiliani, Rayan si sta affermando come uno dei nomi da seguire nel panorama calcistico internazionale.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.