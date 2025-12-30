Rayan accostato al Milan Cafù | Talento fantastico può essere valido per qualsiasi grande squadra italiana
Rayan, giovane attaccante del Vasco da Gama, è stato spesso accostato al Milan. Conosciuto per il suo talento, Cafù ha sottolineato che potrebbe essere un elemento valido per qualsiasi grande squadra italiana. Riconosciuto come uno dei migliori talenti brasiliani, Rayan si sta affermando come uno dei nomi da seguire nel panorama calcistico internazionale.
Accostato più volte al Milan, l'attaccante del Vasco Da Gama Rayan è uno dei migliori talenti brasiliani. Ecco il pensiero dell'ex rossonero Cafù a 'Tuttosport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
