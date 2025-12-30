Raw 29.122025 Last show of the year

Benvenuti a questa panoramica di Monday Night Raw, trasmessa dal Kia Center di Orlando, Florida, il 29 dicembre 2025. In questa puntata, andremo a riassumere i principali momenti e gli sviluppi della serata, offrendo un quadro chiaro e preciso di quanto accaduto. Restate con noi per un’analisi completa degli eventi e delle novità introdotte nell’ultima puntata dell’anno.

Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dal Kia Center di Orlando, Florida. Lo show inizia con i The Vision che raggiungono il ring. A prendere la parola è Paul Heyman che è l’ultimo show di Raw del 2025 e ciò che dirà non ha bisogno di spiegazioni. Ha preso parte a tanti main event di WrestleMania e dice che tutti i membri della stable in cinque anni saranno tutti nel main event del medesimo. Poi introduce il nuovo membro della stable, Austin Theory, e gli dà la parola. Theory dice che è un momento che sognava da una vita, ringrazia Heyman e dice che il prossimo World Heavyweight Champion sarà Bron Breakker. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

Raw 29.12.2025 Last show of the year

Penta Retuns on WWE RAW 12/29/25 Rey Mysterio vs Austin Theory

