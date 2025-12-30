Ravenna si trova a metà stagione, ma il cammino non si ferma. A Campobasso si prepara una nuova fase, con il girone di ritorno che definirà le promozioni in Serie C. La sfida si gioca tra le prime classificate, mentre le altre si contendono un posto attraverso i playoff. Un momento cruciale per le squadre, che richiede impegno e determinazione per raggiungere gli obiettivi prefissati.

La settimana tipo, pur con San Silvestro a far da terzo incomodo, è iniziata e si è lanciata la lunghissima volata del girone di ritorno che porterà la serie C a decretare le tre promozioni dirette, ovvero soltanto le vincitrici dei tre gironi, e la quarta al termine degli estenuanti playoff. Il Ravenna sta lavorando ed è prontissimo per la prima trasferta dell'anno, domenica 4 gennaio a Campobasso (si gioca alle 14,30), una sfida che dirà già molto in chiave promozione. I giallorossi guardano tutti dall'alto in basso, seppur con 1 solo punto di vantaggio sull'Arezzo: 41 contro 40 frutto di ben 13 vittorie su 18 partite con appena 2 pareggi e 3 sconfitte.

© Sport.quotidiano.net - Ravenna a metà dell’opera, ma non basta. A Campobasso per ricominciare a volare

