Rapina a mano armata in un negozio in via Milano rubato l' incasso della giornata

Oggi pomeriggio, intorno alle 17, si è verificata una rapina a mano armata in un negozio di articoli per la casa in via Milano. Durante l'evento, i malviventi hanno sottratto l’incasso della giornata. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per le indagini e per garantire la sicurezza. L’accaduto è al centro dell’attenzione delle autorità locali, che stanno valutando i prossimi passi.

Rapina in un negozio di articoli per la casa in via Milano. E' quanto accaduto oggi pomeriggio intorno alle ore 17. Due malviventi, armati e con il volto coperto, hanno fatto irruzione nel punto vendita facendosi consegnare l'incasso della giornata, circa mille euro. Dopo sono fuggiti a bordo di.

Rapina armata al Toys Center di Reggio Calabria: portati via 40mila euro - Una rapina a mano armata al negozio di giocattoli "Toys Center" si è consumata ieri a Reggio Calabria, in via De Nava nei pressi dell'incrocio con viale della Libertà. reggiotv.it

Reggio, rapina in un negozio di giocattoli: 40mila euro il bottino - Una rapina a mano armata al negozio di giocattoli “Toys Center” si è consumata ieri a Reggio Calabria, in via De Nava nei pressi dell’incrocio con viale della Libertà. giornaledicalabria.it

