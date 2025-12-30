Raoul Bova confessa | Dopo lo scandalo volevo lasciare Don Matteo

Raoul Bova ha recentemente rivelato di aver considerato di lasciare il ruolo in Don Matteo 15 a seguito di uno scandalo. In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, l’attore ha spiegato di aver pensato di abbandonare la serie e di essere stato disposto a interpretare un addio drammatico al personaggio di Don Massimo. Questa testimonianza offre uno sguardo sincero sulle difficoltà affrontate durante quel periodo.

