Raoul Bova confessa | Dopo lo scandalo volevo lasciare Don Matteo
Raoul Bova ha recentemente rivelato di aver considerato di lasciare il ruolo in Don Matteo 15 a seguito di uno scandalo. In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, l’attore ha spiegato di aver pensato di abbandonare la serie e di essere stato disposto a interpretare un addio drammatico al personaggio di Don Massimo. Questa testimonianza offre uno sguardo sincero sulle difficoltà affrontate durante quel periodo.
"Dopo il video di Fabrizio Corona volevo lasciare Don Matteo 15, ero disposto a far morire Don Massimo", confessa Raoul Bova a Tv Sorrisi e Canzoni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
