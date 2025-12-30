Rampelli FdI risponde a opposizione citando ' La Terrazza' di Scola | A che ora la Rivoluzione? – Il video
Il deputato Rampelli di Fratelli d’Italia ha risposto alle opposizioni citando una scena del film
(Agenzia Vista) Roma, 29 dicembre 2025 "Mi fermo qui, non prima di aver citato una simpatica scena del film 'La terrazza' di Ettore Scola. Vittorio Gassman, in una festa radical chic, interpretava la parte di un deputato della sinistra. Si rivolgeva a una ribelle Stefania Sandrelli, scambiata inizialmente per fascista, in realtà era una gruppettara ante litteram, domandandole, con un sarcasmo che, con educazione e ironia, indirizzo all’opposizione: 'A che ora è la rivoluzione? E come bisogna venire? Già mangiati?'" così il deputato Rampelli di Fratelli d'Italia durante la discussione sulla manovra alla Camera. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Manovra: Rampelli, 'tiene insieme tenuta conti e crescita, a che ora è la rivoluzione?'
Leggi anche: Bernini contestata ad Atreju dai soliti studenti rossi. Lei risponde citando Berlusconi: “Siete dei poveri comunisti” (video)
Rampelli (FdI) risponde a opposizione citando 'La Terrazza' di Scola: A che ora la Rivoluzione?; Oroscopo, le stelle di Branko di martedì 30 dicembre | Tutti i segni.
Rampelli (FdI) risponde a opposizione citando 'La Terrazza' di Scola: "A che ora la Rivoluzione?" - (Agenzia Vista) Roma, 29 dicembre 2025 'Mi fermo qui, non prima di aver citato una simpatica scena del film 'La terrazza' di Ettore Scola. notizie.tiscali.it
Rampelli,opposizione contro manovra che abbatte pressione fisco - L'opposizione voterà contro una manovra di circa 30 miliardi di euro, i cui 2/3 sono orientati all'abbattimento della pressione fiscale con benefici diretti e indiretti. ansa.it
Rampelli: “I giovani di sinistra che inneggiano alla pace? Indegni, violenti e intolleranti, i ragazzi di destra invece spalancano le braccia” - “In queste settimane, in questi mesi, in questa fase storica, siamo travolti letteralmente da ragazzi di sinistra o presunti tali, gli antagonisti o non so come volete definirli. ilfattoquotidiano.it
Rampelli (FdI) risponde a opposizione citando 'La Terrazza' di Scola: A che ora la Rivoluzione?
In Aula alla Camera, prima del dibattito sulla manovra, scoppia lo scontro. Opposizioni contro il presidente di turno Rampelli: “Allungate i tempi. Così si rischia l’esercizio provvisorio” - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.