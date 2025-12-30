Rai3 celebra il Natale a Trastevere con In Cammino

Il 31 dicembre 2025, alle ore 15:10, Rai3 propone una puntata speciale di In Cammino tra Arte e Fede, dedicata al Natale a Trastevere. La trasmissione offre un’occasione per riscoprire le tradizioni e le atmosfere di questa zona storica di Roma, attraverso un percorso che unisce cultura e spiritualità. Un appuntamento ideale per chi desidera vivere lo spirito natalizio in modo autentico e riflessivo.

Cosa: Puntata speciale del programma televisivo In Cammino tra Arte e Fede. Dove e Quando: Su RAI3, mercoledì 31 dicembre 2025 alle ore 15:10. Perché: Un viaggio alla scoperta del cuore solidale di Roma attraverso il racconto della Comunità di Sant'Egidio e le bellezze di Trastevere. L'ultimo giorno dell'anno la televisione pubblica sceglie di volgere lo sguardo verso uno dei rioni più iconici e amati della Capitale. Il 31 dicembre, nel cuore del pomeriggio, Rai3 trasmette una puntata speciale di In Cammino tra Arte e Fede, il format curato da Padre Enzo Fortunato che si propone di esplorare il legame indissolubile tra la bellezza estetica dei luoghi e la profondità spirituale delle comunità che li abitano.

