Rai e gli ascolti 2025 | share vicino al 30% Sanremo da record e fiction evento trascinano la leadership

Nel 2025, Rai ha confermato la sua posizione di leader nel panorama televisivo italiano, con uno share vicino al 30%. Successi come Sanremo, Eurovision e fiction di rilievo hanno contribuito a un anno caratterizzato da crescita e consolidamento, anche nel digitale con RaiPlay che aumenta l’engagement tra i giovani e gli utenti under 35. Un andamento positivo che testimonia l’importanza di Rai come punto di riferimento per l’intrattenimento e l’informazione in Italia.

Un anno segnato da risultati eccezionali in tv e digitale, con Rai 1 in crescita nel prime time, grandi eventi come Sanremo e Eurovision ai vertici di ascolto, sport da milioni di spettatori, fiction come Il Conte di Montecristo e Sandokan protagoniste della stagione e RaiPlay in forte sviluppo tra giovani e utenti under 35.. Un 2025 di successi è quello registrato dalla Rai negli ascolti tv: le reti generaliste del Servizio Pubblico confermano la propria leadership nell'intera giornata sfiorando il 30% di share con Rai 1 che cresce di 0,6 punti percentuali rispetto al 2024, con uno share medio del 18,6%.

