Raffaella Scuotto replica alle critiche lo sfogo social | Soffro per il malessere ma…

Raffaella Scuotto risponde alle recenti critiche ricevute sui social, manifestando il suo disagio e sofferenza. Dopo aver avuto a che fare con insulti e commenti negativi, la influencer ha deciso di condividere il suo stato d’animo, sottolineando come, nonostante il malessere, continui a mantenere una postura rispettosa e autentica. La sua reazione evidenzia le difficoltà di affrontare le critiche online, senza rinunciare alla propria integrità.

Critiche e insulti sui social, la dura replica di Raffaella Scuotto. Capita spesso di fare i conti con insulti e attacchi sui social, specie ai personaggi noti, nelle scorse ore Raffaella Scuotto si è lasciata andare ad uno sfogo social dopo aver letto un commento contro di lei. Storia Ig di Raffaella Scuotto (Screen Ig stories @raffaellascuotto) Tramite le sue storie di Instagram l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ai suoi seguaci ha detto: “Ho letto un commento su TikTok di una ragazza che diceva: ‘ Ma come fate a dirle che è bella? ‘, rivolto a me. Io sono così tanto contenta di mostrarmi così con voi, cioè per me le persone possono pensare che io sia brutta, che io sia bella, che io sia antipatica, che io sia cafona, quello che volete”. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com © Bollicinevip.com - Raffaella Scuotto replica alle critiche, lo sfogo social: “Soffro per il malessere, ma…” Leggi anche: Rose Villain replica alle critiche sul corpo: “Se non fossi nuda…”. Lo sfogo contro odio e sessualizzazione Leggi anche: Uomini e Donne, possibile trono per Raffaella Scuotto? Parla l’ex corteggiatrice Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Come fate a dire che Raffaella Scuotto è bella?/ La replica perfetta dell'ex Uomini e Donne. “Come fate a dire che Raffaella Scuotto è bella?”/ La replica perfetta dell’ex Uomini e Donne - Raffaella Scuotto risponde agli haters: la reazione delkl'ex Uomini e Donne strappa gli applaudi del web. ilsussidiario.net

