Raccolti 800 eur nella tombolata di beneficenza a Montesilvano da destinare alla Casa di Cristina

Nell’ambito dell’ottava edizione di “Mettici il cuore”, la rassegna di solidarietà promossa dall’associazione Amare Montesilvano, si è conclusa con un risultato positivo. Durante la tombolata di beneficenza, svoltasi al Palacongressi, sono stati raccolti 800 euro, destinati alla “Casa di Cristina”. Un gesto di generosità che dimostra l’impegno della comunità nel sostenere iniziative di solidarietà e assistenza.

Ottava edizione di "Mettici il cuore", la rassegna di solidarietà organizzata dall'associazione Amare Montesilvano che si conclude con un bilancio estremamente positivo, con 800 euro raccolti durante la serata e la tombolata di beneficenza nella sala del mare del Palacongressi destinati alla.

La generosità e la solidarietà della comunità di Belsito si conferma ancora una volta. In occasione della tradizionale “Tombolata di Beneficenza” del giorno di S. Stefano 2025, organizzata dall’Amministrazione Comunale, sono stati raccolti 950,00 €. La somm - facebook.com facebook

