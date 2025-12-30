Raccolta rifiuti per le festività di capodanno ed Epifania | tutto quello che c' è da sapere

Ecco le informazioni essenziali sulla raccolta rifiuti durante le festività di Capodanno ed Epifania. Per il 1° gennaio, le operazioni previste saranno recuperate sabato 3 gennaio, secondo il calendario di Alea Ambiente. È importante seguire le indicazioni dell’Ecocalendario per garantire una gestione corretta dei rifiuti durante questo periodo.

In vista delle festività di inizio anno, le raccolte rifiuti di Alea Ambiente previste per l'1 gennaio saranno recuperate sabato 3 gennaio, nel rispetto della regola dell'Ecocalendario che prevede il recupero nel sabato successivo alla festività. Nel centro storico di Forlì, dove sono previsti.

