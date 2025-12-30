Raccolta rifiuti a Como | le variazioni del servizio tra Capodanno ed Epifania

A Como, durante il periodo tra Capodanno e Epifania, sono previste variazioni nel servizio di raccolta rifiuti. In particolare, giovedì 1° gennaio 2026, alcune zone della città vedranno il ritiro dei rifiuti posticipato a venerdì 2 gennaio. Si consiglia di consultare il calendario locale per verificare le modifiche e garantire il corretto smaltimento dei rifiuti durante queste festività.

Giovedì 1° gennaio 2026, in diversi quartieri della città di Como le raccolte porta a porta saranno posticipate a venerdì 2 gennaio. In particolare, nei quartieri Acquanera, Albate, Bassone e Trecallo la raccolta di imballaggi in plastica, organico, vetro e metalli verrà effettuata il giorno. 🔗 Leggi su Quicomo.it

