Raccolta di alimentari per i fragili
Nei giorni scorsi si è svolta, all’ Emporio Solidale "Centosolidale", la raccolta dei " Calendari dell’avvento al contrario ", lanciata dai ragazzi e dalle ragazze del Tavolo dei Giovani di Cento. L’iniziativa è consistita nella proposta di raccogliere ogni giorno, durante il periodo di avvento, un diverso prodotto, specificato da un calendario creato ad hoc, da raccogliere nel corso delle settimane e da portare, la mattina della Vigilia, all’Emporio. L’idea è stata accolta con grande favore dalla comunità centese, che l’ha ampiamente condivisa sui social network e che, al momento della consegna ha risposto presente, arrivando all’Emporio, la Vigilia di Natale, carica di "Calendari" completati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
