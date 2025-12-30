Nei giorni scorsi si è svolta, all’ Emporio Solidale "Centosolidale", la raccolta dei " Calendari dell’avvento al contrario ", lanciata dai ragazzi e dalle ragazze del Tavolo dei Giovani di Cento. L’iniziativa è consistita nella proposta di raccogliere ogni giorno, durante il periodo di avvento, un diverso prodotto, specificato da un calendario creato ad hoc, da raccogliere nel corso delle settimane e da portare, la mattina della Vigilia, all’Emporio. L’idea è stata accolta con grande favore dalla comunità centese, che l’ha ampiamente condivisa sui social network e che, al momento della consegna ha risposto presente, arrivando all’Emporio, la Vigilia di Natale, carica di "Calendari" completati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Raccolta di alimentari per i fragili

Leggi anche: Poliziotti di quartiere davanti al supermercato del Piano per consegnare generi alimentari ai più fragili

Leggi anche: Fondazione Ant, una giornata di raccolta di generi alimentari dopo la spesa

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Raccolta di alimentari per i fragili; “Donando con il cuore“. Sono state 570 le scatole piene di cibo e regali per le famiglie fragili; Colletta alimentare e una Befana speciale: il Natale del Rotary Club Pescara Nord è un gesto per i fragili; Dalla parte degli ultimi. Comune seleziona partner per distribuire alimenti.

Raccolta di alimentari per i fragili - Nei giorni scorsi si è svolta, all’Emporio Solidale "Centosolidale", la raccolta dei "Calendari dell’avvento al contrario", lanciata dai ragazzi ... ilrestodelcarlino.it