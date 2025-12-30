**Quirinale | Mattarella prepara messaggio fine anno coesione e giovani guardando a futuro**

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si appresta a pronunciare il suo undicesimo discorso di fine anno. Un momento che, anche quest’anno, rifletterà sui temi della coesione nazionale, delle sfide future e dell’importanza dei giovani. In vista delle festività, il messaggio si inserisce in un percorso di dialogo con istituzioni, forze politiche e società civile, sottolineando l’impegno verso un’Italia unita e proiettata al domani.

Roma, 30 dic. (Adnkronos) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, prepara l'undicesimo discorso di fine anno, che come al solito arriva dopo altri appuntamenti che tradizionalmente precedono le festività natalizie: gli incontri con il corpo diplomatico, gli ambasciatori e le ambasciatrici italiani, i militari impegnati all'estero e i rappresentanti delle istituzioni, delle forze politiche e della società civile. Interventi legati da un unico filo, che rappresentano perciò l'occasione per tracciare un bilancio e indicare le prospettive future sul piano della politica interna ed internazionale.

