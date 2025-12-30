Questura di Salerno il bilancio 2025 | 335 arresti in un anno

La Questura di Salerno ha pubblicato il bilancio operativo fino al 30 novembre 2025, evidenziando un totale di 335 arresti nel corso dell’anno. I dati forniscono un quadro dettagliato delle attività svolte dalla Polizia di Stato nella provincia, illustrando l’andamento delle operazioni di prevenzione e repressione dei reati nel periodo considerato.

La Questura di Salerno ha reso noti i dati del consuntivo operativo relativo al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 novembre 2025. Il report evidenzia un carico di lavoro distribuito tra la gestione dell'ordine pubblico, con 2.206 manifestazioni e 532 eventi sportivi presidiati, e una. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

