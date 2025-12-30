questa juve ha imparato a combattere

La Juventus ha ottenuto una vittoria 2-0 a Pisa, dimostrando capacità di resistenza e determinazione. La squadra, pur non offrendo le migliori prestazioni come contro Bologna e Roma, ha saputo adattarsi alle difficoltà, portando a casa i tre punti con impegno e un pizzico di fortuna. Un risultato che testimonia la capacità di affrontare sfide diverse e di mantenere la compattezza in campo.

Vince la Juve a Pisa 2-0, pur non ripetendo le prove fornite a Bologna e contro la Roma: col fiatone e un po’ di fortuna. Poteva addirittura andare sotto per i due pali colpiti dai toscani sullo 0-0. Non è successo e la Juve, pur senza brillare, si è portata a casa i tre punti. Va ricordato che dopo la vittoria di Bologna, tutti (e noi per primi) scrivemmo che la Juve vista al Dall’Ara doveva solo dare continuità a quella prestazione e la prova del nove sarebbe stata proprio l’incontro ravvicinato contro la Roma. E adesso che è arrivata anche la terza vittoria consecutiva, invece di gioire, in tanti sollevano il problema che i bianconeri abbiano vinto faticando contro una squadra in zona retrocessione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

