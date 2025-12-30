Quattro anni di sfide e riforme | Donatina Cilla lascia la direzione del Distretto sanitario di Faenza

Dopo quattro anni di impegno e riforme, la dottoressa Donatina Cilla lascia la direzione del Distretto sanitario di Faenza, in vista della pensione. La sua esperienza ha contribuito a migliorare l’organizzazione e i servizi sanitari del territorio, segnando un importante capitolo per il distretto. Con questa separazione, si apre un nuovo passaggio per il futuro dell’area, mantenendo l’attenzione sulla continuità e qualità dell’assistenza sanitaria locale.

