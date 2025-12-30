Quattro anni di sfide e riforme | Donatina Cilla lascia la direzione del Distretto sanitario di Faenza
Dopo quattro anni di impegno e riforme, la dottoressa Donatina Cilla lascia la direzione del Distretto sanitario di Faenza, in vista della pensione. La sua esperienza ha contribuito a migliorare l’organizzazione e i servizi sanitari del territorio, segnando un importante capitolo per il distretto. Con questa separazione, si apre un nuovo passaggio per il futuro dell’area, mantenendo l’attenzione sulla continuità e qualità dell’assistenza sanitaria locale.
Con la fine dell'anno, la dottoressa Donatina Cilla conclude il suo mandato come direttrice del Distretto sanitario di Faenza per raggiungere il traguardo della pensione. Un quadriennio abbondante, il suo, caratterizzato da una gestione che ha saputo coniugare la risposta alle emergenze più. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: Nuova sede per l'ambulatorio vaccinale di Vasto, che lascia i locali del distretto sanitario
Leggi anche: Open day per lo screening della mammella e del colon retto al Distretto Sanitario di Avellino
Bilancio approvato all’unanimità: l’ODCEC Udine tra riforma 2407, bilancio di genere e giovani.
Cani e gatti, in Trentino sono 150mila: 25mila in più rispetto a quattro anni fa - facebook.com facebook
Alfa Sistemi, fatturato raddoppiato in quattro anni ilsole24ore.com/art/alfa-siste… x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.