Quattro anni di botte e violenze senza fiatare ci pensa il figlio a chiamare i carabinieri

Una donna ha riferito di aver subito violenze e umiliazioni dal marito per circa quattro anni, tollerando situazioni di abuso fisico e verbale. La sua condizione, caratterizzata da un clima di paura e tensione, è stata finalmente interrotta dal gesto del figlio, che ha chiamato i carabinieri. Questo episodio evidenzia l'importanza di riconoscere e intervenire in casi di violenza domestica, anche quando il silenzio si protrae nel tempo.

Ha raccontato di subire da circa quattro anni violenze fisiche, verbali, umiliazioni, ingiurie. Il coniuge le ha reso la vita invivibile, l'ha terrorizzata con scenate di gelosia, senza mai magari provare e risolvere realmente i loro problemi e i momenti davvero critici.

