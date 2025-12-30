Quartieri Castagnoli FdI | Il Pd sconfessa sè stesso e ne svilisce la dimensione civica
L’assessore Plumari critica il Partito Democratico di Cesena per aver modificato le proprie posizioni, minando la coerenza e la dimensione civica dei quartieri. Le sue parole evidenziano come un cambiamento di narrazione possa indebolire il ruolo delle comunità locali e la credibilità del partito stesso, sottolineando l’importanza di un confronto trasparente e coerente per il benessere dei territori.
"Spiace leggere che a Cesena il Partito Democratico, per bocca dell’assessore Plumari, inverta la rotta della narrazione a proprio piacimento, sconfessando le proprie posizioni inizialmente assunte, svilendo così la dimensione civica che i quartieri devono avere". Così il consigliere comunale. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
