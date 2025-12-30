Quanto spendono le famiglie napoletane per il cenone di Capodanno
Secondo un’indagine di Coldiretti e Ixè, la spesa media delle famiglie napoletane per il cenone di Capodanno si aggira intorno ai 131 euro. Questa cifra riflette le abitudini e le scelte alimentari tipiche della regione, offrendo un quadro realistico dei costi associati alla preparazione della cena di fine anno.
Il cenone di Capodanno in Campania costerà 131 euro a famiglia. È la stima che emerge dall’indagine di Coldiretti e Ixè in vista della notte di San Silvestro. La spesa media è in aumento del 7% rispetto al 2024 e la maggior parte delle famiglie trascorrerà la serata in casa, anche se quasi una su. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Inflazione, quanto spendono in più ogni anno le famiglie viterbesi
Leggi anche: Quanto spendono i Comuni romagnoli per Natale e Capodanno? Tutte le cifre a confronto
Natale 2025, quanto spendono le famiglie italiane: budget e menù per cenone e pranzo - Natale e costi per le famiglie: tra pranzi, regali, trasporti e bollette, gli italiani cercano un equilibrio tra tradizione e budget. notizie.it
Capodanno a Napoli, cosa si mangia nel cenone del 31 dicembre - Capodanno a Napoli, cosa si mangia nel cenone del 31 dicembre: andiamo a scoprire i piatti tipici della tradizione partenopea ... webnapoli24.com
Vacanze con figli: dove vanno, come scelgono e quanto spendono le famiglie italiane - Evaneos, piattaforma di viaggi responsabili con esperienze sostenibili, ha condotto un'indagine esclusiva sulle abitudini di viaggio delle famiglie italiane raccogliendo interessanti informazioni sui ... quotidiano.net
Elodie sarà a Napoli quest’anno per il concerto di Capodanno
Natale, le famiglie siciliane spendono 1,4 miliardi in cibo e bevande - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.