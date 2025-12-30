quanto spendono le famiglie napoletane per il cenone di capodanno

Secondo un’indagine di Coldiretti e Ixè, la spesa media delle famiglie napoletane per il cenone di Capodanno si aggira intorno ai 131 euro. Questa cifra riflette le abitudini e le scelte alimentari tipiche della regione, offrendo un quadro realistico dei costi associati alla preparazione della cena di fine anno.

Il cenone di Capodanno in Campania costerà 131 euro a famiglia. È la stima che emerge dall’indagine di Coldiretti e Ixè in vista della notte di San Silvestro. La spesa media è in aumento del 7% rispetto al 2024 e la maggior parte delle famiglie trascorrerà la serata in casa, anche se quasi una su. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

