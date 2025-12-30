Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Il costo dell’energia elettrica in Italia varia in base al mercato e alle condizioni di fornitura. Nel mercato libero, il prezzo è influenzato dal PUN (Prezzo Unico Nazionale), che rappresenta il valore di riferimento all’ingrosso dell’energia elettrica nel paese. Conoscere l’andamento di questo indicatore aiuta a comprendere meglio le tariffe e le eventuali variazioni dei costi energetici per famiglie e imprese.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all'ingrosso dell'energia elettrica in Italia. Si tratta di un valore che varia giornalmente e che costituisce il riferimento principale per i fornitori del mercato libero. Al 30 Dicembre 2025, il PUN si attesta a 0,109 €kWh (109,05 €MWh), in lieve calo rispetto ai mesi precedenti. Negli ultimi mesi, il PUN ha mostrato una tendenza alla stabilizzazione dopo le forti oscillazioni degli anni passati. Nel mese di dicembre 2025, il prezzo medio si è aggirato attorno a 0,114 €kWh, mentre a novembre era di circa 0,110 €kWh.

