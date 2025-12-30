Quando torna Giada D’Antonio? Ipotesi Coppa del Mondo o Coppa Europa | i prossimi appuntamenti

Giada D’Antonio tornerà in gara nei prossimi appuntamenti di Coppa del Mondo o Coppa Europa. Dopo il suo debutto positivo nello slalom di Semmering, dove ha dimostrato grande determinazione, gli appassionati attendono aggiornamenti sui prossimi impegni dell’atleta. Sebbene non siano ancora ufficiali le date del suo ritorno, il suo miglioramento suggerisce una possibile partecipazione ai prossimi eventi di rilievo internazionale.

Giada D’Antonio si è messa in ottima luce in occasione del suo debutto nella Coppa del Mondo di sci alpino: nello slalom di Semmering, infatti, ha interpretato in maniera brillante la prima parte di una pista disastrata e ricca di buche, rimanendo perfettamente in luce per rientrare tra le migliori 30 e qualificarsi alla seconda manche. Nel terzo intermedio la 16enne campana ha commesso un errore ed è uscita dal tracciato, ma quanto mostrato tra i pali stretti in Austria è stato decisamente convincente. Stiamo parlando di un talento brillante e promettente, già adocchiato da tempo dagli addetti ai lavori e su cui si sono accesi i riflettori mediatici nell’ultimo mese, complici un paio di successi in eventi FIS e una buona trasferta in Nor-Am Cup. 🔗 Leggi su Oasport.it

