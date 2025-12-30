La rete provinciale dell’ictus di Parma ha ricevuto nel 2025 il Premio ESO Angels Award – Diamond, riconoscimento più prestigioso della European Stroke Organisation. Questo premio testimonia l’eccellenza delle cure offerte dagli ospedali di Parma e Vaio e l’efficacia del sistema di emergenza, sottolineando l’importanza di un intervento tempestivo nel trattamento dell’ictus. Un risultato che rafforza l’impegno della regione nel garantire assistenza sanitaria di qualità.

La rete provinciale dell’ictus di Parma ha ottenuto anche nel 2025 il Premio ESO Angels Award – Diamond (Q3 2025), il massimo riconoscimento conferito dalla European Stroke Organisation, a conferma dell’elevata qualità delle cure garantite dagli Ospedali di Parma e Vaio e dal sistema di emergenza. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Quando ogni minuto conta: la rete provinciale dell’ictus di Parma premiata per l’eccellenza nella cura

