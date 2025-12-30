Quando l’informazione diventa solidarietà Perché ricordare il modello Misna

Il 2 dicembre 1997, nacque la Missionary International Service News Agency (Misna), un’agenzia di informazione fondata da padre Giulio Albanese. Nel corso degli anni, Misna ha rappresentato un punto di riferimento per la diffusione di notizie legate alle tematiche sociali e umanitarie, contribuendo a trasformare l’informazione in uno strumento di solidarietà. Ricordare questa istituzione significa riconoscere il valore di un’informazione indipendente e sensibile alle realtà più vulnerabili.

Il 2 dicembre 1997 fu pubblicato il primo lancio di Missionary International Service News Agency (comunemente, nota come Misna), l’agenzia di informazione fondata (e diretta per sette anni) da padre Giulio Albanese e cresciuta nell’ambito del mondo missionario. Mentre, il 31 dicembre 2015 si spegneva questa “voce” che ha raccontato quanto accadeva nelle periferie del villaggio globale, sempre più (fatto) a pezzi. È interessante ripercorrere l’avventura di Misna tramite le parole del suo fondatore, attualmente direttore dell’Ufficio per le comunicazioni sociali e dell’Ufficio per la cooperazione missionaria tra le Chiese della Diocesi di Roma. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Quando l’informazione diventa solidarietà. Perché ricordare il modello Misna Leggi anche: La solidarietà diventa educazione civica: un evento di "Catania più attiva" nei reparti pediatrici come modello per la scuola Leggi anche: Solidarity market, quando la solidarietà diventa azione concreta Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. L’informazione diventa semplice. Se vuoi velocizzare e ottimizzare il tuo lavoro, iscriviti a Lombardia Informa! Il servizio di Regione Lombardia che permette di ricevere informazioni personalizzate sulla base dei propri interessi. Scopri di più http://reglomb.it/2 - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.