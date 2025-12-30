Quando iniziano i saldi invernali 2026 a Napoli e in Campania | il calendario ufficiale

I saldi invernali 2026 a Napoli e in Campania inizieranno sabato 3 gennaio, secondo il calendario ufficiale. Il Codacons fornisce consigli utili per affrontare questa fase di acquisti, evidenziando i rischi di partire troppo tardi. Conoscere le date e le normative è importante per fare acquisti consapevoli e tutelarsi da eventuali truffe o pratiche scorrette.

Al via sabato 3 gennaio i saldi invernali 2026, i consigli del Codacons per non rischiare fregature. "Ma la scelta di partire dopo le feste è quasi un suicidio".

Quando iniziano i saldi invernali 2026? Tutto quello che c'è da sapere (e il calendario ufficiale) - Dalle date ufficiali alle regole su prezzi, cambi e pagamenti: quando iniziano i saldi invernali e la guida per affrontare il periodo di promozioni con consapevolezza ... vogue.it

Quando iniziano i saldi invernali 2026: il calendario completo e le date regione per regione - Valle d’Aosta anticipa al 2 gennaio, Alto Adige posticipa all’8. fanpage.it

I saldi invernali 2026 in Liguria iniziano sabato 3 gennaio 2026 e terminano lunedì 16 febbraio 2026: regione.liguria.it/homepage-svilu… @RegLiguria x.com

