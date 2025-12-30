Quando iniziano i saldi invernali 2026 a Milano e in Lombardia | le date ufficiali

I saldi invernali 2026 a Milano e in Lombardia sono previsti dal 3 gennaio al 3 marzo. Queste date ufficiali permettono ai consumatori di pianificare acquisti e promozioni, rispettando le normative regionali. È importante rispettare le date stabilite per garantire un corretto svolgimento delle vendite e tutelare sia i commercianti che i clienti.

I saldi invernali 2026 a Milano e in Lombardia inizieranno sabato 3 gennaio 2026 e termineranno il 3 marzo 2026. La durata massima dei saldi è di sessanta giorni.

Quando iniziano i saldi invernali 2026 a Milano e in Lombardia: le date ufficiali - I saldi invernali 2026 a Milano e in Lombardia inizieranno sabato 3 gennaio 2026 e termineranno il 3 marzo 2026 ... fanpage.it

Saldi invernali 2026, le date di inizio per ogni Regione e alcuni consigli per acquistare in sicurezza - Di seguito le date ufficiali per l'inizio del periodo di sconti e promozioni per tutte le Regioni: Abruzzo - affaritaliani.it

È quasi tempo di saldi invernali Quando iniziano, le date ufficiali regione per regione: https://fanpa.ge/vOLGF - facebook.com facebook

I saldi invernali 2026 in Liguria iniziano sabato 3 gennaio 2026 e terminano lunedì 16 febbraio 2026: regione.liguria.it/homepage-svilu… @RegLiguria x.com

