Quando i figli di Gwyneth Paltrow hanno visto questa foto della loro madre che bacia Timothee Chalamet sapete come hanno reagito?

Quando i figli di Gwyneth Paltrow hanno visto le immagini della madre che baciava Timothée Chalamet, la reazione è stata immediata. La scena, scattata lo scorso autunno sul set di Marty Supreme, ha attirato molta attenzione sui social e sui media. In questo articolo, analizziamo i dettagli di quell’episodio e le conseguenze che ha avuto sulla percezione pubblica delle star coinvolte.

Lo scorso autunno Internet è praticamente esploso quando le foto di Gwyneth Paltrow, 53 anni, che baciava Timothée Chalamet, 29, sul set del loro nuovo film Marty Supreme hanno fatto il giro del mondo. Ve le ricordate? Gli scatti rubati a Central Park mostravano i due con indosso dei vestiti degli Anni 50. Intenti a scambiarsi un bacio appassionato in uno dei sottopassi che sono tipici del parco di New York. Mentre le chat delle mamme di Gwyneth andavano letteralmente in tilt con messaggi tipo «Yessss, G.P.!», in casa Paltrow-Martin le reazioni erano decisamente più. complicate. Diciamo che non tutti erano pronti a vedere mamma Gwyneth in modalità diva del cinema.

