Quali sono le avversarie di Nadia Battocletti alla BOclassic? Doppia insidia africana attenzione ad altre italiane

Alla BOclassic, Nadia Battocletti si prepara ad affrontare un campo competitivo, con due avversarie provenienti dall’Africa che rappresentano una doppia insidia. Da non sottovalutare anche le atlete italiane, che potrebbero mettere in difficoltà la favorita. La corsa si preannuncia equilibrata, con tutte le atlete pronte a dare il massimo in questa tradizionale manifestazione di fine anno.

Nadia Battocletti si presenterà con tutti i favori del pronostico alla BOclassic, tradizionale evento di corsa su strada che anima la giornata di San Silvestro. L’appuntamento lungo le vie del centro di Bolzano è per mercoledì 31 dicembre, la gara femminile si snoderà sui cinque chilometri e scatterà alle ore 13.30 (subito dopo quella maschile, prevista sui 10 km a partire dalle ore 12.50). La fuoriclasse trentina punterà a chiudere nel miglior modo possibile la stagione, culminata con due medaglie ai Mondiali su pista (argento sui 10.000 metri e bronzo sui 5.000 metri) e i trionfi agli Europei di cross e agli Europei di corsa su strada. 🔗 Leggi su Oasport.it

Nadia Battocletti: «Nel 2026 punto agli Europei di Birmingham e alla laurea in ingegneria».

