Quali sono i giochi più completati del 2025? Clair Obscur | Expedition 33 trionfa anche in questo caso

Nel 2025, alcuni titoli si sono distinti per il livello di completamento da parte dei giocatori. Tra questi, Clair Obscur: Expedition 33 si conferma come uno dei giochi più portati a termine, consolidando la propria posizione dopo aver vinto numerosi premi e riconoscimenti. Questo dato riflette l’interesse e l’impegno degli utenti nel completare un titolo che ha saputo catturare l’attenzione del pubblico e della critica.

Quali sono i giochi più completati del 2025? Dopo aver dominato i The Game Awards 2025 e conquistato il titolo di Gioco dell'Anno, Clair Obscur: Expedition 33 continua a far parlare di sé anche sul fronte del coinvolgimento dei giocatori. Il JRPG di Sandfall Interactive non si è distinto solo per critica e riconoscimenti, ma anche per la capacità di spingere gli utenti ad arrivare fino ai titoli di coda. Un dato tutt'altro che scontato, soprattutto in un anno ricco di produzioni lunghe e impegnative. Secondo la classifica di fine anno pubblicata da HowLongToBeat, Clair Obscur: Expedition 33 è il gioco del 2025 con il maggior numero di completamenti.

