Quali alimenti allungano la vita e quali possono ridurla
Un recente studio pubblicato su Advances in Nutrition ha analizzato i fattori alimentari che possono influenzare la durata della vita, coinvolgendo oltre un milione di persone. La ricerca evidenzia come alcuni alimenti possano contribuire ad aumentare l’aspettativa di vita, mentre altri potrebbero avere effetti negativi. Conoscere questi aspetti può aiutare a fare scelte alimentari più consapevoli e favorire un invecchiamento più sano.
Secondo un recente studio condotto su più di un milione di persone e pubblicato su Advances in Nutrition, alcuni alimenti sembrano influenzare in modo significativo la longevità. La ricerca, che ha coinvolto anche ricercatori dell’Università di Bologna, ha analizzato 41 revisioni sistematiche e meta-analisi per valutare l’impatto di 14 categorie di alimenti sul rischio di mortalità per tutte le cause. Gli alimenti “amici” della longevità. I risultati mostrano che una dieta ricca di noci, cereali integrali, frutta, verdura e pesce è strettamente collegata a un minor rischio di morte. Tra questi, le noci e i cereali integrali emergono come particolarmente protettivi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Carenza di Magnesio: in quali alimenti è contenuto e quali sono le sue proprietà
Leggi anche: Alcaloidi del tropano: cosa sono, in quali alimenti possono trovarsi e perché fanno male
Pausa dal cibo, choc termico, allenamento intermittente: i micro-stress non puniscono, allungano la vita. Ecco il principio dell'ormesi; Garattini: “Mangiate poco, vivrete più a lungo. Ma no al digiuno intermittente. Quale cibo scegliere (ed evitare) durante le feste”.
Quali alimenti allungano la vita e quali possono ridurla - Una ricerca su oltre un milione di persone ha evidenziato come alcuni alimenti possano influenzare la longevità. msn.com
Ecco gli alimenti che allungano la vita - Un nuovo studio elenca tutti i cibi che assicurano la longevità Giulia continua a sgusciare le noci. panorama.it
Gli alimenti che allungano la vita (e quelli che la accorciano): studio su un milione di persone - Ripubblichiamo questo articolo di Laura Cuppini, uno dei più apprezzati dalle nostre lettrici e dai nostri lettori nel 2025. corriere.it
Alimenti intelligenti Te ne mostro alcuni 1. Patatine in busta Patate in friggitrice ad aria 2. Pane bianco Pane di segale o ai cereali 3. Succhi confezionati Spremuta d’arancia 4. Maionese da supermercato Maionese fatta in casa 5. Biscotti da - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.