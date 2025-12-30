Un recente studio pubblicato su Advances in Nutrition ha analizzato i fattori alimentari che possono influenzare la durata della vita, coinvolgendo oltre un milione di persone. La ricerca evidenzia come alcuni alimenti possano contribuire ad aumentare l’aspettativa di vita, mentre altri potrebbero avere effetti negativi. Conoscere questi aspetti può aiutare a fare scelte alimentari più consapevoli e favorire un invecchiamento più sano.

Secondo un recente studio condotto su più di un milione di persone e pubblicato su Advances in Nutrition, alcuni alimenti sembrano influenzare in modo significativo la longevità. La ricerca, che ha coinvolto anche ricercatori dell’Università di Bologna, ha analizzato 41 revisioni sistematiche e meta-analisi per valutare l’impatto di 14 categorie di alimenti sul rischio di mortalità per tutte le cause. Gli alimenti “amici” della longevità. I risultati mostrano che una dieta ricca di noci, cereali integrali, frutta, verdura e pesce è strettamente collegata a un minor rischio di morte. Tra questi, le noci e i cereali integrali emergono come particolarmente protettivi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Quali alimenti allungano la vita e quali possono ridurla

Leggi anche: Carenza di Magnesio: in quali alimenti è contenuto e quali sono le sue proprietà

Leggi anche: Alcaloidi del tropano: cosa sono, in quali alimenti possono trovarsi e perché fanno male

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Pausa dal cibo, choc termico, allenamento intermittente: i micro-stress non puniscono, allungano la vita. Ecco il principio dell'ormesi; Garattini: “Mangiate poco, vivrete più a lungo. Ma no al digiuno intermittente. Quale cibo scegliere (ed evitare) durante le feste”.

Quali alimenti allungano la vita e quali possono ridurla - Una ricerca su oltre un milione di persone ha evidenziato come alcuni alimenti possano influenzare la longevità. msn.com